Progetto Policoro. Importante convegno organizzato nei giorni scorsi presso Palazzo Virgilio

IL Progetto Policoro - Fondazione di Comunità - elemento fondante nel territorio brindisino della solidarietà e della sinergia con la comunità, le associazioni, il mondo del volontariato. Importante convegno organizzato nei giorni scorsi presso Palazzo Virgilio a Brindisi, organizzato da Inner Wheel Brindisi Porta D’Oriente, con l’ intervento – relazione di Don Mimmo Roma.





Le realtà, le comunità ecclesiali, ormai, attraverso iniziative e progettualità ampiamente condivise, danno un contributo alla crescita, allo sviluppo della società, della comunità, al sostegno alle famiglie in difficoltà, alla povertà.





E’ Il caso dell’ Arcidiocesi Brindisi – Ostuni, dell’Ufficio Pastorale ben guidato da Don Mimmo Roma, che già da diversi anni hanno messo in campo un progetto – percorso virtuoso, il Progetto Policoro- Fondazione di Comunità. Un percorso, avviato in sinergia con l’ Amministrazione Comunale di Brindisi, le altre amministrazioni e istituzioni del territorio, enti, organizzazioni datoriali e sindacali, la Caritas, che vuole entrare dentro le istanze della comunità, facendo della solidarietà un elemento fondante e irrinunciabile.





Un grande “contenitore”, di cui tanto si continua a parlare, perché, al di là del periodo temporale, è ancora in evoluzione, deve essere ancora “abbeverato” di ulteriori sostegni, compimento e finanziamenti dei diversi progetti.





Di questo, della grande sinergia che l’ Arcidiocesi brindisina e l’ Ufficio Pastorale stanno mettendo in campo anche con le associazioni e il mondo del volontariato, si è parlato nei giorni scorsi nel corso di un’ iniziativa organizzata presso Hotel Palazzo Virgilio a Brindisi da Inner Wheel Brindisi Porta d’ Oriente.



L’ iniziativa è stata coordinata e moderata dalla Presidente Inner Wheel Brindisi Aloisia Lamberti (da sempre molto attenta alle problematiche del territorio e a tutte le iniziative di solidarietà per la comunità), con la significativa relazione di Don Mimmo Roma.





Don Mimmo Roma, che ha in sostanza fatto un po’ di cronistoria della nascita del progetto,illustrato tutte le iniziative già messe in campo per combattere la disoccupazione giovanile, l’auspicio finale per una maggiore collaborazione (nel consolidamento del percorso) appunto con le associazioni e il mondo del volontariato.



Don MIMMO, uno che sin dall’ inizio ha creduto nell’ importanza e impatto di una Fondazione di Comunità, ha sempre stretto rapporti di collaborazione e sinergia con il mondo istituzionale e con chiunque è convinto della bontà di un progetto che

“cammina velocemente “.





Basta fare un esempio. Il Progetto Policoro accompagna i giovani nella creazione d’ impresa, attraverso accordi già stipulati con alcune realtà bancarie del territorio.

Ma si può fare molto altro, se davvero la comunità, in tutte le sue realtà e componenti, consolidasse con più amore e convinzione il proprio sostegno, la determinazione nell’ imbastire ogni iniziativa che davvero può aiutare i poveri, i giovani, le famiglie in difficoltà, chi vuole ritrovare un posto di lavoro.





E’ questo l’ appello avanzato da Don Mimmo Roma, supportato da Aloisia Lamberti e la partecipazione dei cittadini, in una serata certamente da non dimenticare, a cui si deve dare seguito .

E questo documento dice tutto ……





Articolo di Ferdinando Cocciolo .









Il Progetto Policoro in Puglia: segnale concreto di rinnovamento e di speranza di una comunità cristiana che ha per protagonisti i giovani pugliesi.





I Vescovi italiani, nel Documento “Per un paese solidale. Chiesa italiana e Mezzogiorno”

(21 febbraio 2010), nel secondo capitolo dal titolo “Coltivare la speranza”, hanno dedicato un intero paragrafo al Progetto Policoro (punto 12 “Un esempio: il Progetto Policoro”). In premessa a questa relazione, riportiamo integralmente ciò che scrivono i Vescovi italiani in questo prezioso documento:





“Tra i segnali concreti di rinnovamento e di speranza che hanno per protagonisti i giovani, vogliamo citare in particolare per tutti il “Progetto Policoro”, avviato dall’incontro dei rappresentanti delle diocesi di Calabria, Basilicata e Puglia, a cui si unirono successivamente le diocesi di Campania, Sicilia, Abruzzo-Molise e Sardegna, con l’intento di affrontare il problema della disoccupazione giovanile, attivando iniziative di formazione a una nuova cultura del lavoro, promuovendo e sostenendo l’imprenditorialità giovanile e costruendo rapporti di reciprocità e sostegno tra le Chiese del Nord e quelle del Sud, potendo contare sulla fattiva collaborazione di aggregazioni laicali che si ispirano all’insegnamento sociale della Chiesa.





Il “Progetto Policoro” costituisce una nuova forma di solidarietà e condivisione, che cerca di contrastare la disoccupazione, l’usura, lo sfruttamento minorile e il “lavoro nero”. I suoi esiti sono incoraggianti per il numero di diocesi coinvolte e di imprese sorte, per lo più cooperative, alcune delle quali lavorano con terreni e beni sottratti alla mafia. Il Progetto rappresenta uno spazio di evangelizzazione, formazione e promozione umana per sperimentare soluzioni inedite al problema della disoccupazione. Così le nostre comunità ecclesiali investono sulle capacità dei giovani di promuovere un autentico sviluppo e di dare una testimonianza cristiana caratterizzata dalla solidarietà e dal rispetto della legalità. Esso ha una finalità essenzialmente educativa: ha reso possibile la formazione di animatori di comunità e ha promosso iniziative di scambio e forme di reciprocità. Come tale, costituisce un modello e uno stimolo a promuovere iniziative analoghe.