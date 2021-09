L’Oversound Music Festival chiude con Zucchero a Otranto

Martedì 5 ottobre nel Fossato del castello di Otranto si esibirà Zucchero, che ha aggiunto nuovi appuntamenti live all’interno del suo tuor “Inacustico d.o.c. & more”, primo progetto interamente acustico nel percorso artistico del grande cantautore.





Questa performance che rientra nel cartellone dell’Oversound Music Festival, chiuderà questo progetto dell’agenzia M&P Company e dell’etichetta Vulkano Concerti che sta portando in giro per la Puglia da luglio, partendo dal nord barese e giungendo fino al basso Salento, alcuni dei più importanti nomi del panorama musicale e artistico italiano.

“Siamo davvero felici e soddisfatti – ha dichiarato Salvatore Pagano, della M&P company e organizzatore del festival – di aver creato un progetto così ricco e variegato, che ha abbracciato l’intera regione. Abbiamo lavorato tanto per avere la possibilità di chiudere con Zucchero. Esserci riusciti ci ripaga di tutto il nostro impegno”.





Zucchero, pseudonimo di Adelmo Fornaciari è annoverato fra i principali esponenti del blues in Italia. Avvicinatosi alla musica sul finire degli anni ‘60, nell’arco del suo percorso artistico ha riscosso un ragguardevole successo commerciale, vendendo più di 60 milioni di dischi tra album e singoli; si è esibito in giro per il pianeta con tournèe mondiali e ha collaborato con artisti di livello internazionale quali Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Eric Clapton, Joe Cocker, Miles Davis, B.B. King, Sting e Paul Young, che hanno contribuito in misura considerevole a estendere la sua popolarità oltre i confini italiani.



Sotto il profilo stilistico, la produzione musicale del cantautore emiliano è caratterizzata da una sintesi originale della tradizione melodica mediterranea con elementi derivati dal blues, dal gospel e dal soul, generi tipici del sud degli Stati Uniti d'America. Numerosi sono i riconoscimenti ottenuti tra cui il Premio Tenco alla carriera, 2 World Music Awards, 6 IFPI Platinum Europe Awards, una candidatura ai Grammy e l'onorificenza di commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana. Nell’ultimo anno Zucchero, per accorciare la distanza con il suo pubblico, in un periodo di ristrettezze, ha realizzato e pubblicato attraverso i suoi social dei video live acustici: “Canzoni (versioni speciali) per ammazzare… il tempo e il Covid-19”. Ha preso forma in questa maniera, dalla risposta spontanea e dal grande apprezzamento dei fan, l’idea di “Inacustico d.o.c. & more”.





Accompagnato sul palco da Doug Pettibone e Kat Dyson, Zucchero presenterà al pubblico questo suo progetto, contenente tutti i brani del disco di inediti “D.O.C.” e una selezione di grandi successi del suo repertorio, riarrangiati in un’inedita veste acustica.





Oversound Music Festival – Fossato del castello – Otranto (Le)

Infoline: 3297761511