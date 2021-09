Ostuni anche nella Città Bianca la 41a giornata mondiale del Turismo

Lunedì prossimo 27 settembre 2021 verrà celebrata la Giornata Mondiale del Turismo e quest’anno il tema centrale sarà il “Turismo per una crescita inclusiva” (Tourism for Inclusive Growth).





A Ostuni la giornata di lunedì 27 settembre verrà celebrata aprendo le porte dei musei e delle mostre: i Musei Civico e Diocesano saranno visitabili gratuitamente dalle 10 alle 18, anche il Parco Archeologico di Agnano sarà aperto con ingresso gratuito dalle 10 alle 18 mentre la Mostra “OBEY FIDELITY. The art of Shepard Fairey” ospitata al piano superiore del Museo Diocesano sarà visitabile con il prezzo ridotto di 6€ dalle 10 alle 20.



“Voglio ringraziare il Presidente dell’Istituzione Museo, Michele Conte e il referente di Puglia Walking Art, Pierangelo Argentieri, per aver accolto il mio invito a celebrare questa giornata anche a Ostuni. – riferisce il Sindaco e Assessore al Turismo e Cultura Guglielmo Cavallo – Questa giornata è l’occasione per i tanti visitatori che ancora popolano la nostra città di conoscere al meglio i nostri “gioielli di famiglia” ma anche l’opportunità per tanti cittadini di Ostuni e dei paesi limitrofi di “fare i turisti in casa propria”, proprio nell’ottica di un’inclusione che ritengo fon-damentale per lo sviluppo del nostro intero territorio.”





L’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) per la 41ma edizione ha scelto il tema dell’inclusione per sottolineare la capacità unica del turismo di garantire che nessuno venga lasciato indietro, mentre il mondo inizia a riaprirsi e a guardare al futuro.