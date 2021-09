Invito alla condivisione e alla compilazione del questionario conoscitivo sul territorio di Mesagne

Nell’ambito delle alleanze strategiche adottate dalla nostra scuola, l’IISS Epifanio Ferdinando di Mesagne è partner del progetto “Insieme si può”- Partecipa per migliorare la tua terra, che intende promuovere la realizzazione di una mappa di comunità.





Il progetto rientra nel bando “Puglia Partecipa” della Regione Puglia e vede tra i partners dell’iniziativa il Centro Studi “G. Antonucci” di Mesagne (proponente capofila), il Comune di Mesagne, la rete “Antenna PON Puglia” di Gioia del Colle, la Pro Loco Mesagne, l’Associazione Ciclo Amici di Mesagne, la Delegazione di Brindisi del FAI, oltre il Ferdinando.





La mappa di comunità vuole essere uno strumento concreto, utile non solo a fissare quegli elementi, anche scomparsi, che meritano di essere ricordati, ma tutto ciò che vale la pena di conservare, valorizzare e migliorare, anche nelle città limitrofe e nell’intero territorio jonico-salentino.









Si può accedere al questionario utilizzando il link presente sia sul sito istituzionale dell’Epifanio Ferdinando www.iissferdinando.edu.it



Il questionario è rivolto a tutti i cittadini, mesagnesi e non, a partire da tutta la comunità scolastica allargata ai familiari del Ferdinando di Mesagne. Il link per compilare il questionario è il seguente: CLICCA QUI Si può accedere al questionario utilizzando il link presente sia sul sito istituzionale dell’Epifanio Ferdinandosia sul sito istituzionale del Comune di Mesagne www.comune.mesagne.br.it

L’elaborazione dei dati del questionario rientra nel tema della utilizzazione dei processi partecipativi per la ricerca di soluzioni da proporre alla PA per riqualificazione e valorizzazione dei luoghi della cultura nel territorio di Mesagne; tra gli obiettivi prefissati dal progetto vi è anche la creazione di un laboratorio permanente, di spazi per il confronto e di nuovi supporti per la conoscenza del territorio.





Gli studenti e il personale scolastico del Ferdinando dedicheranno alla compilazione del questionario la parte terminale delle lezioni di sabato 25 settembre pv.