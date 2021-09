Mesagne. Il 29 settembre l’Associazione Sulle ali di San Michele organizza un convegno dal titolo: Percorsi micaelici tra culto, arte e storia.

In occasione della festa di San Michele Arcangelo 29 settembre 2021 l’Associazione Sulle ali di San Michele organizza un convegno dal titolo: Percorsi micaelici tra culto, arte e storia.





L’evento è organizzato con l’ IISS Ferdinando Epifanio di Mesagne, Comune di Mesagne, il Comune di Ostuni Gal Alto Salento 2020 e Gal Terra dei Messapi.





L’intento è quello di delineare e focalizzare le vie micaeliche esistenti in Italia e in Europa tra Oriente e Occidente per cercar di valorizzare le risorse locali e non e il patrimonio culturale-artistico-religioso al fine di creare nuove opportunità di sviluppo e di promozione della cultura e del turismo religioso, creando una rete di relazioni, sinergie e iniziative, che riguardano l’Abruzzo, il Molise la Puglia, regione capofila di questa iniziativa, che vede nel Santuario del Gargano il punto di riferimento per eccellenza.





Intorno alla figura di San Michele è possibile approfondire e diffondere la conoscenza del territorio, la storia, la cultura, l’arte, il culto legato alle vie della transumanza tra l’Abruzzo e il Tavoliere delle Puglie, analizzando chiese, eremi, grotte e iconografie dell’Arcangelo, presenti nelle regioni italiane, in particolare nell’area adriatica, ma anche nei confini orientali ed europei. Questi luoghi di culto, immersi in un contesto ambientale di qualità, hanno le caratteristiche necessarie per poter dare adito alla nascita di un turismo multiforme e diffuso, recuperando le radici di un passato e di popoli soggetti nel corso dei secoli all’influsso greco, romano, sannitico, bizantino, cristiano, islamico, longobardo.





Abbiamo voluto organizzare questo convegno-incontro a Mesagne per dare risonanza alla Candidatura di Mesagne a Capitale Italiana della Cultura 2024 e chissà se sopra le ali di San Michele Arcangelo voleremo alti. In bocca al lupo Sindaco e Viva Mesagne.





Programma

29 settembre 2021 presso Auditorium castello di Mesagne ore 16.00-18.00





Apriranno i lavori il Sindaco di Mesagne Onorevole Antonio Matarrelli ed il Tesoriere Prof. Domenico Greco.

• Intervengono:

• Presidente dell’ASSOCIAZIONE SULLE VIE DI SAN MICHELE Pino Lofino.





Presentazione manifesto dell’associazione prof. Domenico Greco

Intervento del Dirigente Scolastico Prof. Mario Palmisano.

Il Sindaco di Ostuni Avv. Guglielmo Cavallo.

Il Presidente del Gal Alto Salento 2020 Dott. Enzo Iaia.

Il Presidente del Gal Terra dei Messapi dott. Sergio Botrugno.

Dall’Abruzzo Prof.ssa Angela Rossi, presidente dell’Associazione culturale ArteMind;

Dal Molise Oscar Delena, presidente del ArcheoClub.

Saluto di Padre Enrico della Basilica Vergine Santissima del Carmelo.

Saluto del Fotoreporter Marcello Carrozzo

Saluto della Vice Presidente dell’associazione Appia Traiana Francigena Onlus Prof.ssa Maria Concetta Nacci

Saluto di Francesca Mola, esperta in archeologia gastronomica ed in pasti della devozione micaelica.

Saluto di Evelina Giordano Founder di Ovunque Puglia.

Saluto della Prof.ssa Rosanna Pucciarelli Accademia Belle Arti di Bari.





I convegnisti alle 18.30 parteciperanno alla Santa Messa celebrata da Padre Enrico nella Chiesa del Carmelo.