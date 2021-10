PRESSO L'ISTITUTO ALBERGHIERO "SANDRO PERTINI" DI BRINDISI SI TERRÀ IL "CORSO ITS CULINARY AND MANAGEMENT SPECIALIST ON BOARD"

Sono aperte le iscrizioni al "Corso ITS Culinary and Management Specialist on Board" che si terrà a Brindisi presso l'Istituto Alberghiero "Sandro Pertini".





Il corso nasce dalla collaborazione con Costa Crociere SpA, il Comune di Brindisi e l'IPEOA Sandro Pertini di Brindisi e finanziato dalla Regione Puglia e dal Ministero dell'Istruzione. Il corso di alta specializzazione è rivolto a coloro che vogliono diventare uno Specialista della cucina a bordo delle navi da crociera o nella valorizzazione dell'enogastronomia nelle imprese della ristorazione. I percorsi ITS sono gratuiti, a numero chiuso e si accede dopo aver superato una selezione iniziale. La durata è di 2000 ore complessive, distribuite su due annualità e così suddivise: 1080 o dedicate alla didattica laboratorio d'aula, a case studies in laboratoroo e/o in contesti lavorativi, attività seminariali, visite didattiche e di studio, project work; 920 ore di attività di stage.





L'orario giornaliero potrà variare dalle 5 alle 8 ore. Le docenze sono svolte per almeno il 60% del Monte ore complessivo da esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni, di particolare esperienza e competenza, mentre la restante quota del 40% è prevalentemente curata da professori delle Università della Puglia. A conclusione del percorso, con il superamento dell'esame finale, si consegue il Diploma di Tecnico Superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive da parte del Ministero dell'Istruzione, corrispondente al 5° Livello del Quadro Europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.C.M 25 gennaio 2008. Tanti e importanti gli sbocchi occupazionali offerti ai ragazzi che supereranno l'esame finale.





Obiettivi formativi del corso: Il "Tecnico superiore" conosce l'organizzazione della cucina della nave da crociera e conosce le tecniche di base delle preparazioni nelle varie partite di cucina sotto la guida dei responsabili. Conosce e rispetta la normativa di igiene e dei compiti fondamentali relativi alla sicurezza e bordo. Utilizza le attrezzature, strumenti e prodotti tipici della cucina. Ha alta resistenza allo stress. Ha buona conoscenza della lingua inglese, anche professionale. Egli fa parte del team dei responsabili per la pianificazione, l'organizzazione e la conduzione dei servizi ristorativi e garantisce, in assistenza al management, il rispetto degli standard di qualità.





Curriculum e Profilo professionale: Il cuoco di bordo è una figura professionale legata al mondo della nautica sempre più richiesta nel mercato del lavoro; è il cuoco di bordo che nei livelli superiori diventa chef di bordo. Generalmente questa figura lavora sulle navi mercantili, da crociera o sulle navi traghetto pertanto deve conoscere la struttura e l'organizzazione di bordo. Lavora prevalentemente all'interno della cucina della nave di cui conosce l'organizzazione e le tecniche basilari delle preparazioni nelle varie partite di cucina. Essendo Costa Crociere l'unica compagnia di crociere battente bandiera italiana, è fondamentale che il profilo in oggetto gestisca i processi produttivi nell'ambito di specializzazioni e peculiarità propri del "Made in Italy", oltre alla cucina internazionale che rappresenta lo standard per il format crocieristico.





Competenze in uscita: Elevate competenze relazionali e di marketing al fine di promuovere presso il pubblico di crocieristi moderni format degustativi anche a catalogo. La figura è dunque in grado di operare su due diversi versanti: da un lato, presidia l'attività di produzione e dall'altro promuove l'attività turistica. Pertanto, conosce le tendenze del gusto e della cultura della dieta mediterranea e salutista, sulle quali è in grado di progettare eventi, festival e manifestazioni in grado di attrarre le nuove generazioni di food lovers, di offrire esperienze multisensoriali e di aumentare la riconoscibilità dell'azienda (e, in un'ottica territoriale) della destinazione.





Innovativa la sua capacità strategica e gestionale tesa ad individuare e implementare modelli di business innovativi e nuovi format ristorativi finalizzati alla valorizzazione della cultura del gusto, alle tradizioni e alle specificità enogastronomiche del territorio.