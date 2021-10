TOURISM4ALL. Presentati i servizi per l’assistenza logistica, turistica e socio/sanitaria alle persone con disabilità

Ha preso il via anche in Puglia il progetto europeo TOURISM4ALL, attraverso le iniziative proposte da realtà imprenditoriali e associative locali, finanziate dal Programma Interreg Italia-Croazia 2014/2020 di cui il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia è partner.”

TOURISM4ALL punta a sviluppare una rete transfrontaliera di destinazioni turistiche accessibili, valorizzando il patrimonio naturale e culturale promuovendo l’inclusione sociale, mediante la condivisione di approcci e metodi, nonché mediante la promozione di servizi turistici per le persone con bisogni “speciali”.

Le Pro Loco di Carovigno ed Ostuni Marina hanno partecipato in partnership al bando presentato dalla Regione Puglia, che ha visto finanziare i progetti di sette realtà della provincia di Brindisi, all’interno del macro progetto Tourism4All.

Il progetto NO Barriers - Turismo sostenibile delle Pro Loco di Carovigno ed Ostuni Marina, prevede una serie di servizi per l’assistenza logistica, turistica e socio/sanitaria alle persone con disabilità motorie e sensoriali lungo il cammino della Via Francigena del Sud nei territori di Ostuni e Carovigno e punta a diventare un servizio cardine e durante tutto l’anno da offrire ai pellegrini/camminatori della Via Francigena del Sud.

Un ringraziamento anche ai presenti alla giornata di inaugurazione del progetto: l’Amministrazione del Comune di Ostuni rappresentato dall’Assessore alle politiche Sociali Antonella Palmisano che da anni si impegna per i meno ambienti, alla rappresentanza di Studenti del Pantanelli -MONNET , al Parco delle Dune Costiere rappresentato da Mariflo Magli e Rosa Santoro, ai Fratelli Eliseo e Gianfranco Gallo di Lido Morelli, a Corrado Rodio della Masseria Brancati per la degustazione dell’olio e la visita degli ulivi secolari, al Panificio Valente per la degustazione di prodotti tipici del territorio, al Dirigente della Pro Loco Ostuni Marina Angelo Bagnulo per averci deliziato con il Primitivo SELLAIA vinificato in Rosato dalla Cantina Biologica Colli della Murgia di cui è responsabile della vendita, all’onnipresente Oronzo Greco per averci deliziato con il BAROCCO, Vitigno autoctono Ottavianello e alla Croce Rossa di Ostuni per il supporto socio/sanitario.



Un grazie particolare va al Presidente della Pro Loco di Carovigno Pino Lofino, presidente anche dell’Associazione Culturale Sulle Ali di San Michele Arcangelo: i cammini antichi e moderni, al Presidente della via Francigena Traiana Onlus nonché Presidente provinciale della Confesercenti Brindisi, Michele Piccirillo, Francesca Mola archeologa gastronomia antica e moderna, a Domenico Pecere Segretario e project manager della Pro Loco Ostuni Marina, per aver curato la progettazione, al Prof. Elio De Francesco dell’IISS Epifanio di Mesagne e Dulcis in fundo al Fotoreporter Giornalista Marcello Carrozzo che ha effettuato il reportage di tutta la manifestazione

Il Presidente della Pro Loco Ostuni Marina.

Prof. Domenico Greco