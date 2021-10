PD Brindisi.: L'elezione di Carmelo Grassi in Consiglio Regionale arricchisce la rappresentanza istituzionale della nostra provincia di una figura autorevole

"L'elezione di Carmelo Grassi in Consiglio Regionale arricchisce la rappresentanza istituzionale della nostra provincia di una figura autorevole che, ne siamo certi, darà un apporto significativo alla causa del nostro territorio, a partire dalla città di Brindisi. Carmelo ha già dimostrato, attraverso il suo lavoro appassionato nel mondo della cultura, di poter essere un importante punto di riferimento e artefice di iniziative che hanno dato lustro al capoluogo della provincia e al resto del territorio brindisino, e propio perchè forte di questa esperienza portà dare alla politica un contributo disinteressato e orientato al bene comune. Siamo soddisfatti, come PD, di aver contribuito a questo risultato, scegliendo di aprire la lista del Partito Democratico della Provincia di Brindisi, tra glie altri, ad una personalità come quella di Carmelo. Il suo impegno in Consiglio Regionale, unito a quello di Fabiano Amati e Maurizio Bruno, ci aiuterà a rendere Brindisi e la nostra provincia centrali nelle scelte e nelle strategie della Regione Puglia."



Federazione Provinciale PD Brindisi.