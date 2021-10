Oria. Presentato l'evento "Sotto le mura del castello"

È stato presentato nel corso di una conferenza stampa tenutasi il 23 Ottobre scorso presso il Palazzo del Sedile di Oria in Piazza Manfredi, l'evento "Sotto le mura del castello", manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Oria e dalla Compagnia d'arme Milites Friderici e che si svolgerà nei giorni 30 e 31 Ottobre 2021 presso la splendida cornice del Parco Montalbano.





L'evento, nel quale ci si potrà immergere nella storia attraverso una passeggiata all’ombra del Castello e vivere un’esperienza unica grazie alle ricostruzioni di esperti rievocatori, rientra nella “Programmazione Custodiamo la cultura in Puglia” (Fondo Speciale per la Cultura e Patrimonio Culturale L.R. 40 art. 15 comma 3 – Investiamo nel vostro futuro) realizzata dalla Regione Puglia - Assessorato Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali – e dal Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le arti e la Cultura.





Il progetto – spiega Francesco Biasi, Presidente della Pro Loco di Oria – prevede, grazie alla presenza della Compagnia d’Arme Milites Friderici, la creazione di un percorso didattico-interattivo con gruppi di visitatori che saranno immersi all’interno di scene di vita quotidiana del Medioevo.





Personaggi storici si interfacceranno con i visitatori raccontando storie, facendo interagire gli spettatori stessi. La rappresentazione vedrà inoltre la partecipazione di rievocatori, attori e figuranti.



Il progetto che si vuole realizzare si colloca all’interno di Parco Montalbano, una splendida cornice storica e naturale che si trova nel centro della città, tutto intorno al maniero Normanno-Svevo.



L’evento sarà realizzato osservando scrupolosamente il massimo rispetto delle nuove norme anti Covid.