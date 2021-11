ASSOCIAZIONI ANIMALISTE PUGLIESI CHIEDONO ALLA REGIONE PUGLIA LA CONVOCAZIONE DELLa COMMISSIONE RANDAGISMO

Sono passati quasi 2 anni dall'entrata in vigore della nuova legge regionale 2/2020 e della commissione randagismo, che la Regione Puglia aveva obbligo di costituire entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa, ad oggi non vi è traccia.



"Le problematiche legate al randagismo nella Regione Puglia sono molteplici, serie e legate alla legalità" affermano le oltre 100 associazioni regionali, "non si può più aspettare e la Regione deve riunire al più presto la commissione poiché senza linee operative la legge non viene applicata, con il risultato che il randagismo è fuori controllo e la Puglia da dati raccolti risulta tra le regioni con il maggior numero di canili e in questi dati non sono presenti i canili abusivi che in Puglia sono molteplici. La situazione è grave".





Certi di un positivo riscontro, si ringrazia sentitamente





A.N.P.A.N.A- prov BR

ENPA-LATIANO

ETEREA, l'albero della vita-San Pietro Vernotico

Gli amici di Dasy- Cellino san Marco

Gli amici di Diwi-Torre Santa Susanna

Gli amici di Snopy- Oltre la specie-Mesagne

Lega del Cane- Francavilla Fontana

L.E.P.A.-Brindisi

OIPA-San Michele Salentino-Ostuni

Quattro zampe nel cuore- Fasano