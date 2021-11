SETTIMANA ERASMUS AL POLO MESSAPIA.

Quasi completato il programma della settimana Erasmus Plus al Polo Messapia dal 07 al 14 novembre 2021. L’IISS Ferraris De Marco Valzani ancora in Pole position sul piano dell’internazionalizzazione dei sistemi educativi, in un confronto serrato con delegazioni del Ministro dell’Istruzione di Portogallo, Spagna, Francia, Finlandia, Turchia che dialogheranno su mobilità, ambiente, innovazione digitale, giovani e il Covid, tra una degustazione enogastronomica e una gita in barca nel Porto di Brindisi, tra un assaggio di folklore con “pizzica” e tamburello e la vista mozzafiato dall’alto del Monumento al Marinaio.





14 persone curiose ed entusiaste di visitare e conoscere un pezzettino di Italia, una comunità scolastica di 1000 studenti e quasi 200 docenti, pronti a fare la propria parte nel presentare le scuole, i laboratori, la struttura organizzativa di una giornata scolastica tipo, ma orgogliosi, soprattutto, di far conoscere un angolo di mondo che contiene la bellezza oltre ogni confine: il calore della gente, i sapori di una tradizione gastronomica patrimonio Unesco, i profumi della natura, tra terra e mare, la pugliesità che gli ospiti assaporeranno per una settimana.













Questo il programma:

November 7th, Sunday:

- Arrivals of the partners to BRINDISI or BARI airport





November 8th, Monday:

8.30 Pick-up from hotel by teachers

09.00 City Bus to the school De Marco, Via Brandi 1

10.00 Greetings of the Principal Mrs Rita Ortenzia De Vito. Presentation of the towns and schools by teachers from partner countries

11.30 Tour of the school, visiting classes and labs. 12.30 Project meeting with teachers

13.00 Lunch offered by school teachers.

14.30 Visiting LNI BrindisiLab - Made in Italy: with Student making “Maui”

15.30 Visiting Monumento al Marinaio- Guided tour by school teachers. English French, Spanish version

17.00 Back to the City Center By Boat STP

20.00 Dinner down the port, restaurant “Il Capitano”





November 9th, Tuesday:

8.30 Pick-up from hotel

09.00 Walking to Ferraris school, Via San Leucio

10.00 Teachers seminar ICT WEB 2.0 Tools- By school teachers. English version

12.00 Tour of the school, visiting classes and labs. English version

13.00 Leaving the school to the restaurant “Molo 33”

14.30 Visiting Brindisi City Centre - Guided tour by School Teachers

16.30 OFFICIAL CITY HALL GREETINGS - SINDACO Riccardo ROSSI. Sala Colonna di PalazzoNervegna

20.00 Dinnerat Pizzeria “Spacca Napoli”





November 10th, Wednesday

9.00 meeting point railway station

FULL DAY EXCURSION to Alberobello and Ostuni - Guided tour by school teachers

20.00 Dinner at “Romanelli’sfritta

20.00 Dinner at Restaurant. San Martino Night in “La Locanda degli Schiavoni – F.lli Giglio”





November 11th, Thursday

8.00 Meeting point railway station

FULL DAY EXCURSION TO MATERA (guidaspecializzata)

20.00 Dinnerat “Romanelli’s fritta”





November 12th, Friday

8.30 Pick-up from hotel

09.00 Bus to San Pietro Vernotico to the school Valzani

09.30 Teachers seminar ICT WEB 2.0 Tools and etwinning Platform (how to search partners in the forum and create a project) By school teachers

11.00 Tour of the school, visiting classes and labs

12.00 OFFICIAL CITY HALL GREETINGS SINDACO Pasquale RIZZO. Giving Certificates

13.00 Leaving to “Cantine Santa Barbara” in S. Pietro Vernotico. Wine Tasting. Light Lunch – Catering da “Cosma Bar Pasticceria”. San Pietro Vernotico.

14.30 VisitingValesioarcheological site/Santa Maria a Cerrate Abbey - guided tour by Pro Loco and Valzani - FAI “Apprendisti ciceroni”.

18.00 Back to hotel

19.30 Farewell Dinner at “Divine Tentazioni”. Live Music “Pizzica” with Dancers.