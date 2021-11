XYLELLA. FORZA ITALIA PUGLIA: “DALLE PAROLE AI FATTI. CONVOCATO TAVOLO DI COORDINAMENTO A ROMA”

“Dalle parole ai fatti: il sottosegretario all’Agricoltura, Francesco Battistoni, d’accordo con il ministro, ha convocato il tavolo di coordinamento per la Xylella per giovedì prossimo alle 16.00 a Roma. Esattamente come aveva assicurato lunedì durante il tour che abbiamo organizzato in Puglia, assieme al sottosegretario alla Giustizia, on Francesco Paolo Sisto, e al capogruppo in Consiglio regionale, Stefano Lacatena. Sono stati invitati a partecipare all’incontro la Regione Puglia, gli enti locali e le associazioni rappresentative del mondo agricolo. Sarà l’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte, ovvero sull’avanzamento del batterio e sulle strategie da mettere in campo con la collaborazione di tutte le istituzioni interessate. Siamo soddisfatti perché la presenza di Forza Italia nel governo nazionale, con lo spirito di squadra che regna nel nostro partito, sta producendo importanti passi in avanti su questioni cruciali per il territorio pugliese e per tutta l’Italia”.