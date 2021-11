NUOVO PIANO D'AMBITO, AL VIA GLI INCONTRI PROVINCIALI: LUNEDI' 8 NOVEMBRE A BRINDISI

Dopo la conferenza regionale di presentazione, tenutasi mercoledì 6 ottobre, presso la sala Agorà del pad. 152 della Fiera del Levante a Bari - alla presenza tra gli altri del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - del nuovo Piano d’Ambito dell’Ambito Territoriale Ottimale Puglia, redatto ed elaborato dagli uffici dell’Autorità Idrica Pugliese, lo stesso Piano sarà presentato ed illustrato in tutte le province pugliesi.





Il primo appuntamento è in programma nella provincia di Brindisi e si terrà lunedì 8 novembre alle ore 16 presso il Salone di Rappresentanza del Palazzo della Provincia in Via Annibale de Leo, 3.





Saranno presenti il presidente della provincia Riccardo Rossi, l’assessore regionale alle Infrastrutture, Risorse Idriche e Tutela delle acque Raffaele Piemontese, il presidente dell'AIP e sindaco di Mesagne Antonio Matarrelli, Francesco Crudele componente del CdA di AQP e Vito Colucci Direttore Generale AIP. Gli interventi saranno introdotti da Cosimo Ingrosso, Direttore Amministrativo AIP. I dirigenti e funzionari degli uffici tecnici dell'AIP illustreranno quanto previsto dal PdA relativamente al territorio della provincia di Brindisi e saranno disponibili ad interloquire con sindaci e gli amministratori locali.