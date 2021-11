PNRR, EMILIANO: “OCCASIONE IMPERDIBILE PER IL MEZZOGIORNO, GOVERNO COINVOLGA DI PIÙ LE REGIONI”

“Il Pnrr è un’occasione imperdibile per il Mezzogiorno. Il Governo deve coinvolgere di più le regioni per consentire di coordinare le varie linee di investimento dei fondi europei e dei fondi nazionali con questi fondi speciali e straordinari per la ripresa e la resilienza. Speriamo che le riunioni in corso - una di queste si è svolta ieri con il Ministro Cingolani e il Ministro Gelmini - possano consentire alle regioni di fare il loro lavoro previsto dalla carta costituzionale”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano a margine del convegno sul “Pnrr - Il Piano nazionale per la Ripresa e la Resilienza per la coesione del Paese”, in corso nel Consiglio regionale della Puglia alla presenza della presidente Loredana Capone e del presidente Svimez Adriano Giannola.