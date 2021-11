Xylella. Forza Italia Puglia: “Bene tavolo di coordinamento Mipaaf”

“Esprimiamo la nostra profonda soddisfazione per il Tavolo di coordinamento per l’emergenza Xylella promosso dal sottosegretario al Mipaaf, Francesco Battistoni, finalizzato ad adottare le adeguate misure di contrasto al fenomeno e a porre in atto le azioni necessarie alla salvaguardia dei territori colpiti.



Il tavolo è stata un’occasione proficua per porre le basi operative per rimodulare le risorse finalizzate al raggiungimento del “Piano Straordinario della rigenerazione olivicola della Puglia”, che prevede azioni per il reimpianto di olivi nelle zone colpite e la riconversione delle colture. Ringraziamo la sensibilità del sottosegretario Battistoni per aver istituito il tavolo di coordinamento e per aver condiviso con i territori le necessità delle filiere”.



Nota dei parlamentari pugliesi di Forza Italia Mauro D’Attis, Dario Damiani, Vincenza Labriola, Carmela Minuto, Elvira Savino e Veronica Giannone, e dei consiglieri regionali Stefano Lacatena, Giandiego Gatta e Paride Mazzotta.