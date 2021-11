Birrifici di Confartigianato Brindisi soddisfatti per approvazione legge regionale del settore.

I birrifici di Confartigianato Brindisi esprimono la loro soddisfazione per l’approvazione unanime il 9 novembre scorso, da parte del Consiglio Regionale, della legge sulla valorizzazione e promozione della birra artigianale pugliese.





Teodoro Piscopiello, direttore di Confartigianato Brindisi è soddisfatto perché la legge contiene molte delle proposte avanzate dai titolari dei birrifici di Confartigianato di Puglia, tra queste l’istituzione del registro dei birrifici e microbirrifici artigianali ed agricoli di Puglia, la valorizzazione delle imprese attraverso la creazione di contrassegni e marchi dedicati, la promozione di iniziative volte a : - favorire l’associazionismo e la cooperazione tra imprese del comparto, - la corretta informazione dei consumatori, - sostenere la creazione di percorsi turistici esperienziali legati ai luoghi di produzione della birra, - incentivare la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori del settore, - sostenere la partecipazione alle fiere nonché agli eventi nazionali ed internazionali dedicati al comparto, - sostenere l’internazionalizzazione dei microbirrifici tramite canali come l’e-commerce, - promuovere la creazione di una filiera pugliese della birra artigianale incentivando i produttori che utilizzano materie prime locali,- incentivare l’acquisto di macchinari in funzione delle innovazioni tecnologiche.





Contemporaneamente da Confartigianato Brindisi informano la categoria di voler proseguire nelle battaglie al livello nazionale sul versante degli oneri e degli adempimenti fiscali, spesso nebulosi e sproporzionati rispetto alle dimensioni dei birrifici artigianali.