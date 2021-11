SALONE NAUTICO DI PUGLIA – GLI ORGANIZZATORI: E’ STATO UN SUCCESSO” - FISSATE LE DATE PER L’EDIZIONE DEL 2022

L’edizione dello SNIM (Salone Nautico di Puglia) del 2021 è stata un successo ed ha fatto registrare, sulle banchine nei piazzali del porto turistico “Marina di Brindisi”, la presenza di almeno 20.000 visitatori, con oltre 150 brand e 100 espositori in rappresentanza delle più affermate aziende nautiche italiane.





I dati sono stati forniti nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso la Camera di Commercio, alla presenza del Presidente dello SNIM Giuseppe Meo, dell’Assessore allo Sport del Comune di Brindisi Oreste Pinto, del Presidente del Distretto regionale della Nautica Giuseppe Danese, del commissario della Camera di Commercio Antonio D’Amore, della dott.ssa Maria Di Filippo dell’Autorità di Sistema Portuale e del Comandante della Capitaneria di Porto Fabrizio Coke.





Posti in risalto dai partecipanti i risvolti positivi determinati dall’evento fieristico nautico, attraverso cui Brindisi ha potuto riaffermare il suo ruolo centrale nella nautica da diporto pugliese.