Il Ferdinando premiato alle Storie di Alternanza di Unioncamere

L’IISS Epifanio Ferdinando di Mesagne ancora una volta protagonista dell’Alternanza Scuola-Lavoro. Anche quest’anno l’istituto è stato premiato alla IV Edizione del Premio “Storie di alternanza” per la sezione “PCTO presso Licei, Istituti tecnici e Istituti professionali”, svoltasi il 18 novembre, alle ore 15.30, nella sede della Camera di Commercio di Brindisi.









La cerimonia è stata aperta dal Commissario Straordinario dell’Ente Dott. Antonio D’Amore nonché componente della Commissione di valutazione e dal Segretario Generale dell’Ente camerale dott. Angelo Raffaele Caforio ed ha visto gli interventi dell’intera Commissione di valutazione locale presieduta dal prof. Danilo Caivano dell’Università degli Studi di Bari “ Aldo Moro” con la partecipazione della dott.ssa Sonia Rubini oltre all’intervento del Direttore ANPAL Servizi per la Puglia e Basilicata Dott. Angelo Silvestri.





Il progetto premiato Sporting Management System del Ferdinando è stato sviluppato dagli alunni Martina Romano, Lorenzo Perez, Gianna Conte, Francesco Buccella, Alessio Nacci, coordinati dal prof. Angelo Gagliani che fanno parte del Ferdinando Developer Team (FDTeam), che realizza, nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, i progetti informatici ed applicazioni richieste dalla scuola.





Nel 2019 i docenti di Scienze Motorie Proff. Beniamino Spina e Alessandro Molfetta hanno chiesto al FDTeam di studenti di realizzare un sistema web di memorizzazione delle prestazioni e calcolo del voto associato alle prestazioni sportive dei singoli test affrontati dagli alunni. Il Team ha creato da zero tutto il codice e le funzionalità del sistema, recuperando solo i valori storici cartacei per i calcoli delle medie.





Il premio, come ogni anno, consiste in una erogazione economica, che sarà utilizzata per l’acquisto di strumenti e attrezzature da utilizzare per la progettazione e la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e formazione.





Il Ferdinando Developer Team ha realizzato in questi anni altri progetti, qui di seguito elencati:

• 2016 La Shoah degli sportivi, DVD donato al Museo di Auschwitz

• 2017 Portale Gestione Alternanza della scuola

• 2018 Sito e app “Benessere… nella natura e nello sport” Torre Guaceto

• 2019 Realizzazione portale accademico PCTO UniSalento Emergenzaclimatica.it

• 2019 Realizzazione portale della Campagna nazionale “Per il Clima, Fuori dal Fossile”

• 2020 Portale degli studenti per Covid

• 2020 Realizzazione portale dell’Osservatorio Interdisciplinare di Bioeconomia, PCTO Università di Foggia

• 2020 Sistema Elezioni online Rappresentanti degli Studenti

• 2021 Portale Ostuni Climate Camp

• 2021 Portale web progetto Erasmus+ e questionario