Tuffo di Capodanno 2022, lunedì 29 novembre alle 11:30 la conferenza stampa di presentazione della XII Edizione

Sarà presentata ufficialmente nel corso di una conferenza stampa, in programma lunedì 29 novembre 2021 alle ore 11:00 presso la sala “Mario Marino Guadalupi” del Comune di Brindisi, la XII Edizione del “TUFFO DI CAPODANNO”, l’iniziativa senza scopo di lucro da sempre legata alla solidarietà che ormai, da oltre dieci anni, rappresenta un passaggio immancabile della tradizione brindisina e la cui organizzazione è firmata dal gruppo “Summer Time – Animazione & Spettacolo” di Ilaria Lenzitti e Nico Lorusso





L’incontro con gli operatori dell’informazione, durante il quale saranno svelati i dettagli e le particolarità dell’evento che sarà caratterizzato da importanti novità, sarà moderato dal giornalista Nico Lorusso è vedrà la presenza istituzionale del Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi e dell’Assessore allo Sport Oreste Pinto e la partecipazione di Fabrizio Scrimieri co-fondatore di Tourette Italia Onlus, di Claudio Algerini Direttore Decathlon Brindisi, di Cristina Cavallo Giornalista Responsabile Redazione Sportiva di Antenna Sud 85 emittente che trasmetterà la manifestazione in Diretta Tv e del Dott. Gianluca Quarta per lo Studio Quarta.





Ritorna con entusiasmo a Brindisi, dopo l’annullamento dell’edizione 2021 causa Covid-19, il “TUFFO DI CAPODANNO”, per una edizione che ritrova il Patrocinio del Comune di Brindisi e la collaborazione di “PuliAmo il Mare Brindisi” rappresentato da Alessandro Barba e Il Nautilus di Salvatore Carruezzo, con l’illustre partenariato di DealGroup Brindisi, MarmiStrada e EdilCentonze.





La goliardata tutto cuore prosegue quindi il suo legame con la solidarietà e anche in questa occasione ha individuato un beneficiario: la ONLUS “TOURETTE ITALIA”. La raccolta fondi di questa edizione sarà destinata perciò all’associazione che si occupa di sopperire alle difficoltà comunemente incontrate da chi è affetto dalla Sindrome di Tourette e dai suoi familiari.





L’ormai atteso appuntamento con il primo tuffo in mare dell’anno riprende da dove si era fermato, vale a dire l’edizione record del Capodanno 2020, che con 190 tuffatori aveva stracciato tutti i precedenti primati dell’evento. L’organizzazione ha riacceso infatti i motori per preparare con rinnovata passione e nel rispetto della normativa legata all’Emergenza Sanitaria, l’evento più caratteristico del giorno di apertura del nuovo anno del Capoluogo Adriatico, un appuntamento che possa rappresentare per tutti un ulteriore passaggio verso quella normalità tanto auspicata.





Come anticipato, lo straordinario percorso interrotto dalla pandemia riprenderà ufficialmente mercoledì 1 dicembre 2021 con l’avvio delle iscrizioni che saranno ospitate dal punto Decathlon di Brindisi. In uno stand allestito per l'occasione, fino al 31 dicembre 2021 tutti gli appassionati dei bagni fuori stagione, i simpatizzanti dell'iniziativa, i neofiti e i curiosi potranno ricevere informazioni tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 20:00 e, volendo, potranno partecipare alla consueta raccolta fondi anche con una sola semplice offerta.





A coloro che invece aderiranno all'iniziativa, come ogni anno, in cambio di una piccola donazione gli organizzatori consegneranno la maglia della dodicesima edizione (il cui colore è grigio melange) e il biglietto della lotteria per l'assegnazione di simpatici premi e gadget offerti da negozianti e artigiani di Brindisi. Sarà tuttavia possibile iscriversi fino alle ore 10 del 1° gennaio 2022 direttamente alla “Conca”. Per informazioni sul progetto e sulle modalità di partecipazione è possibile contattare i numeri 393/58.21.619 - 329/80.59.256.





Resta ben saldo, ormai da 6 anni, anche il “Gemellaggio Morale” con il Tuffo di Capodanno – Città di Viareggio organizzato in Toscana dall’Asd Escape Tuscany Triathlon del Presidente Aldo Angeli, che ha ideato l’ormai ‘famosa’ cuffia con il motto “Hai Freddo?…STAY HOME”.