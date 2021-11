Bruno: “Brindisi c’è. In arrivo dal PNRR 21 milioni per la bonifica e messa in sicurezza della discarica di Autigno. Una svolta attesa per troppi anni”.

Una cifra enorme, per una svolta troppi anni attesa. La discarica di contrada Autigno a Brindisi, ferma da anni, sarà finalmente bonificata, messa in sicurezza e riattivata, grazie ai 21 milioni di euro stanziati dal governo nell’ambito del cosiddetto PNRR.





Il sito di Brindisi era tra quelli candidati dalla Regione Puglia al conseguimento dei fondi messi a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per bonificare i cosiddetti “siti orfani”. Abbiamo lavorato a lungo perché Autigno rientrasse tra le discariche in lizza e perché superasse tutti i rigidi paletti imposti dal Piano. E ce l’abbiamo fatta. Un risultato straordinario, forse insperato, per il quale devo ringraziare davvero di cuore per lo straordinario lavoro le nostre strutture regionali e in particolare il direttore del Dipartimento Ambiente Paolo Francesco Garofoli e all’assessora Anna Grazia Maraschio.





La bonifica e messa in sicurezza del sito di contrada Autigno sono interventi necessari per permettere la ripresa in attività dell’intero sito e quindi tutelare l’ambiente, i cittadini e migliorare il servizio. E’ stato tra i principali impegni presi il giorno in cui mi sono insediato in Regione, proprio in Commissione Ambiente.





E vedere che oggi, 26 novembre, a un anno esatto da quel giorno, questo impegno può dirsi realizzato nel migliore dei modi, con una cifra che mai le istituzioni locali avrebbero potuto mettere in campo, è una vittoria per tutta la politica, il territorio e ogni cittadino.





Non resta che attendere il decreto di assegnazione dei fondi e mettersi al lavoro il prima possibile.





Maurizio Bruno

(Presidente del Comitato regionale

permanente della Protezione civile)





Consigliere Regionale della Puglia