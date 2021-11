Impiantistica rifiuti Brindisi: obiettivo raggiunto

“Uno dei principali obiettivi della nostra amministrazione è stato quello di ricostruire una filiera impiantistica per una corretta gestione dei rifiuti nel nostro territorio.





Con i 21 milioni di euro, a valere sui fondi del PNRR, ottenuti dal Ministero della Transizione ecologica per la bonifica e messa in sicurezza della discarica di Autigno, l’obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Accanto a questi fondi abbiamo inoltre ottenuto circa 35 milioni di euro per la realizzazione dell’impianto di compostaggio per il recupero della frazione organica, rinveniente dalla raccolta differenziata e per un impianto Remat per il recupero di materiali dal trattamento della frazione indifferenziata e la successiva biostabilizzazione.





Questi ultimi 2 impianti sono già in attesa dell’autorizzazione integrata ambientale da parte della Regione Puglia, a valle della quale potrà partire la realizzazione degli stessi.





In questo modo la principale causa che ha portato negli scorsi anni all’incremento della TARI, ovvero l’aumento del costo del trattamento e smaltimento dei rifiuti, potrà essere fortemente ridotta.

Tutto ciò comporterà anche un risanamento ambientale importante, in particolare nella zona di Autigno e la presenza di un’impiantistica tesa all’obiettivo Rifiuti zero.





Al di là degli sterili proclami che sul tema dei rifiuti abbiamo spesso ascoltato in questi anni, il lavoro serio e concreto della nostra amministrazione ha pagato e oggi finalmente possiamo annunciare che la programmazione con relativi finanziamenti è stata raggiunta.





Adesso la città di Brindisi e tutto il territorio provinciale, nei prossimi 18/24 mesi, potranno finalmente vedere la realizzazione degli impianti al servizio di tutta la provincia.