LEONARDO. FORZA ITALIA PUGLIA: “NECESSARIO TAVOLO DI CONFRONTO, GOVERNO INTERVENGA”

“È grave che un gruppo decida, senza alcun confronto con le istituzioni e con i sindacati, di avviare la cassa integrazione per ben 3.400 lavoratori di Grottaglie, Foggia, Pomigliano e Nola: quella di Leonardo è una questione delicatissima, una bomba occupazionale che rischia di esplodere in Puglia con conseguenze disastrose. Se per la nostra regione si tratta di una scelta che conduce a due passi dall’emergenza socio-economica, per il Paese è un colpo durissimo all’intero segmento dell’aeronautica. La decisione di Leonardo, in quest’ottica, si inserisce irragionevolmente, senza il supporto di alcuna strategia industriale. Ci auguriamo che il governo intervenga con decisione per aprire un tavolo di confronto con il gruppo sulle prospettive e sugli investimenti necessari per scongiurare il disastro”.