Turismo sostenibile, On. Palmisano(M5S):"Per la ciclovia dell'Acquedotto Pugliese disponibili 39,5 milioni euro"

«Nuovi investimenti anche in Puglia per il turismo sostenibile: pronti dal Governo 39,5 milioni di euro per la Ciclovia dell’Acquedotto pugliese».



L’On. Valentina Palmisano (Movimento Cinque Stelle) accoglie con soddisfazione l'intesa in merito alla destinazione di importanti risorse economiche per il rafforzamento della mobilità ciclistica e delle ciclovie turistiche. Si tratta di nuove prospettive future, in termini di interventi infrastrutturali legati ai territori e che saranno sviluppati in più aree della stessa regione Puglia. Il 50% dei 400 milioni è assegnato alle regioni del Sud per la realizzazione di almeno 1235 chilometri aggiuntivi per le ciclovie turistiche. E tra queste anche quella dell’ Acquedotto Pugliese (da Caposele in provincia di Avellino a Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia).



«Da tempo questa infrastruttura rappresenta un importante fattore attrattivo per aree diverse della nostra regione, tra cui la Valle D’Itria, l’Alto ed il Basso Salento. Luoghi identitari – riconosce la parlamentare brindisina- da tutelare, anche attraverso azioni ed investimenti legati ad una mobilità a zero emissioni e a un turismo lento. Ed è per questo che attraverso queste nuove risorse economiche l’obiettivo sarà realizzare itinerari a due ruote più accessibili e funzionali alla salvaguardia di queste aree ed all’implementazione di un’offerta turistica sempre più legata alla mobilità sostenibile»