Brindisi. Gara canora al Roxy Bar

Si terrà sabato 4 dicembre presso il noto Locale “Roxy Bar” di Brindisi, sito in via Osanna, un Festival canoro, organizzato e condotto ancora una volta dalla cantante brindisina Silvia Flores, abituata già da tempo a stare con disinvoltura sul palcoscenico.



Previsti per questa serata 30 cantanti in gara provenienti da tutta la Puglia e verranno valutati da una giuria composta esperti di musica e da addetti ai lavori.





Saranno presenti anche alcuni ospiti che allieteranno con le loro esibizioni la serata, tra cui la cantante martinese Mariagrazia Lisi, lo showman Osvaldo Tafuro, alias Celentano, la cantante Mariapia Anglani e il cantante napoletano Cosimo Ciullo.