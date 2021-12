Adoc Brindisi convocata in III Commissione Sanità Regione Puglia

Con nota di protocollo 20210021794 del 3.12.2021 la III Commissione consigliare della Regione Puglia, presieduta dal Consigliere Mauro Vizzino, ha convocato il Presidente dell'ADOC Brindisi, Giuseppe Zippo, per discutere dei disservizi nella sanità registrati in provincia di Brindisi. Quanto sopra, dando seguito ad un’intesa attività di segnalazione e relative diffide prodotte dall’Adoc di Brindisi nei confronti della Direzione generale della Asl in riferimento alle mancate prestazioni specialistiche di prevenzione e cura di malattie anche gravi, la chiusura delle liste di attesa, la sospensione di attività ambulatoriali per mancanza del personale medico ed i disagi prodotti all’utenza per l’accesso alle prenotazioni ed alle prestazioni.