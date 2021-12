Amati: “Giornalisti condannati per aver smentito no-vax. Fecero bene. Solidarietà”

“Accade purtroppo in Italia. Condannati due giornalisti per aver smentito un’associazione no-vax che in Consiglio regionale era venuta a sostenere la mortalità causata dal vaccino anti-morbillo. Nella convinzione che le sentenze dei giudici sono attività umane che si possono criticare al pari di ogni attività umana, esprimo la mia solidarietà a Massimiliano Scagliarini e Giuseppe De Tomaso, perché fecero bene a esporre con quel senso critico la notizia, difendendo da diffamazione la fama della scienza.





Condannare un giornalista per aver riportato una dichiarazione sottoponendola a critica significa negare la funzione del giornalismo e retrocederlo alla categoria di mestiere copia-incolla. Magari tutti gli articoli giornalistici si adoperassero a interpretare la realtà, cioè l’unico modo per far esistere i fatti.





Se può servire, ribadisco che è una sciocchezza, ai sensi della prova scientifica, porre in nesso causale la morte di un uomo con i vaccini, così come è diffamatoria nei confronti della scienza una sentenza che condanni chi lo afferma.