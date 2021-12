Francavilla Fontana. ColoriAMO le Bici: biciclette d’epoca, fiori e libri per addobbare il centro storico

A partire dal 13 dicembre 20 biciclette d’epoca colorate e abbellite con piante, fiori e addobbi natalizi diventano le protagoniste del centro storico cittadino nell’installazione diffusa promossa dall’associazione culturale Imperiali Di Puglia





Francavilla Fontana, 13 dicembre 2021– Colori, libri e composizioni floreali su due ruote: dal 13 dicembre le antiche vie del centro storico di Francavilla Fontana (BR) sono addobbate a festa con la manifestazione ColoriAMO le Bici promossa dall’associazione culturale Imperiali Di Puglia. 20 iconiche biciclette d’epoca ridipinte a mano dai volontari dell’associazione e abbellite con piante, fiorie luci natalizie campeggeranno negli angoli e nelle suggestive stradine del centro cittadino con il coinvolgimento delle associazioni e dei gestori presenti nella zona.





Sui sedili e nei cestini portaoggetti oltre ai vasi con fiori ci sonole cassette contenenti libri per favorire l’esercizio del bookcrossing: chi vorrà potrà lasciare un libro per prenderne in cambio un altro da leggere durante le vacanze.





Alla base di questa installazione artistica diffusa che sposa cultura e sostenibilità c’è la volontà di innovare i simboli tradizionali del Natale, invitando i cittadini a riflettere su scelte di vita più sostenibili a partire dalla mobilità. La bicicletta, che ha assunto una nuova importanza negli spostamenti soprattutto durante e dopo la pandemia, attraverso il recupero e il riciclo diventa simbolo di una nuova armonia con la natura.





“Con questa iniziativa” dichiara Giuseppina Montanaro, Presidente dell’Associazione “Imperiali Di Puglia vuole continuare ad essere protagonista propositiva nella vita della città. Attraverso l’installazioneColoriAMO le Bici vogliamo regalare un simbolo di rinascita e speranza all’intera comunità. Un nuovo calore natalizio per dimenticare l’infelice periodo portato dall’emergenza covid-19 che un anno fa ci aveva costretti all’impossibilità di uscire dalle nostre case, ma anche un invito a prenderci cura della natura che ci circonda e di noi stessi.”