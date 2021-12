Si chiama ReMax Leader e aprirà ufficialmente le porte domenica 19 dicembre alle ore 18 in via provinciale per Lecce, 29.





I broker Simona Pino D’Astore e Mino Ferrarese, in uno dei periodi più complicati dell’economia italiana, ripensano coraggiosamente e con determinazione, il mercato immobiliare, che dalle indagini appare, dicono, in controtendenza, in netta risalita. Un nuovo modo di compravendere immobili nella provincia di Brindisi .





“Abbiamo costruito con cura e attenzione una rete di agenti che coprirà l’intero territorio per essere vicini a tutti i clienti senza necessità di farli spostare dalla zona in cui abitano”, dicono i titolari.





“Se hai trovato ReMax Leader per vendere, comprare casa, o scegliere uno strumento finanziario per realizzare un tuo progetto, sei nel posto giusto. Non importa il tipo di immobile o l’operazione per i quali ti serve supporto, qui trovi il consulente adatto ad ogni tua esigenza. Una rete di professionisti, coadiuvati dalla forza di ReMax, il marchio più famoso del mondo nel campo dell’immobiliare, e dall’efficacia della società di mediazione creditizia24Max, ti accompagneranno dall’inizio alla fine della trattativa e anche oltre.





Grazie al nostro innovativo modello di vendita fondato sulla collaborazione tra agenti, sulla formazione costante dei nostri collaboratori, su strumenti di marketing innovativi e su una visione a 360 gradi del settore, la scelta della nostra agenzia, ti farà risparmiare tempo, fatica e denaro.” E poi concludono: “un team senza limiti di zona operativa, ti condurrà velocemente a concludere il tuo affare in maniera soddisfacente e sempre nel rispetto del codice etico che contraddistingue il nostro modo di lavorare. Devi vendere? Devi acquistare? Hai bisogno di un mutuo o di qualsiasi altro strumento finanziario? Basta chiedere e troverai tutto ciò che ti serve, senza dover vagare alla ricerca del professionista adatto. Angeli custodi al tuo fianco, il cui unico obiettivo, è la tua soddisfazione. Mettici alla prova!”





I broker

Simona Pino D’Astore-Mino Ferrarese