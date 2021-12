“UNA CARTOLINA D’AUTORE PER AIUTARE L’ARTE”: ECCO L’INIZIATIVA DELLA PRO LOCO DI FRANCAVILLA FONTANA PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE

“Una cartolina d’autore per aiutare l’Arte”, è questo lo slogan scelto dalla Pro Loco di Francavilla Fontana che, tra le tante iniziative natalizie, ha deciso di lanciare un progetto, in programma dal 21 dicembre 2021, giorno del solstizio d’inverno,al 9 gennaio 2022,prima domenica dopo Natale. Protagonistila classica cartolina di Natale e un obiettivo speciale: sostenere la conservazione e trasmissione del patrimonio culturale locale.





La tradizione della cartolina natalizia risale alla prima metà del XIX secolo e divenne rapidamente uno degli strumenti più diffusi per scambiarsi gli auguri. Con il tempo, la sua popolarità crebbe in quasi tutto il mondo, assumendo le caratteristiche di una vera e propria opera d’arte, la cui creazione era ambitaanche dai più importanti circoli di artisti. Molte di queste cartoline erano decorate così perfettamente da venire addirittura utilizzate come addobbi dell’Albero di Natale. Muovendo da questa consapevolezza, il Circolo Filatelico e Numismatico della Pro Loco di Francavilla Fontana si presenta ufficialmente attraverso la produzione, a tiratura limitata, della cartolina di Natale.





Per la sua creazione è stata individuata l’artista Angela Carrozzo, in arte Neve di Agosto, che ha realizzato un’illustrazione acquarellata dal titolo “Finalmente insieme”. La centralissimaPiazza Umberto I di Francavilla Fontana, con la sua fontana e la torre dell’orologio appena restaurata, viene raffigurata insolitamente innevata; in primo piano un albero di Natale, mentre i bambini giocano, una coppia passeggia sottobraccio e un bambino imbuca la sua cartolina. Un paesaggio familiare e surreale, come non è stato impossibile ammirarlo qualche anno fa e impresso nella memoria di tanti, qui rivisitato con un tono evocativo e nostalgico. “È un’opera che giunge come una carezza al cuore e ci sprona a incoraggiare gli artisti nel loro impegno e a conservare l’arte. È un regalo che ci fa desiderare tempi nuovi, puliti, freschi e ricchi di speranza come una mattina di Natale” – ha commentato il presidente della Pro Loco, Giovanni Colonna.





“Sono davvero onorata di poter mettere a disposizione la mia arte per questa iniziativa della Pro Loco di Francavilla Fontana – afferma l’artista - L’idea e il titolo di questa opera nascono dal voler inviare un messaggio positivo nonostante il periodo pandemico che stiamo ancora attraversando. Dopo le feste natalizie dello scorso anno passate senza poter festeggiare in maniera spensierata, ho voluto raffigurare il bello del tornare “finalmente insieme”. Per questo ho scelto un’immagine che possa infondere coraggio non solo per il presente, ma anche per il futuro e che possa essere di buon auspicio”.

Il ricavato della vendita delle cartoline, disponibili presso la Mostra in piazza Dante, le edicole e i tabacchini, sarà vincolato per compiere interventi a sostegno del patrimonio culturale della città.