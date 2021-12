Confesercenti: Al via i SALDI “Autunno - Inverno”

Come ogni anno, l’appuntamento è atteso con grande interesse da parte dei consumatori che, da mercoledì 5 gennaio 2022, avranno l’opportunità di rinnovare il loro guardaroba o di acquistare il capo dei desideri a prezzi ridotti.

Un’occasione unica, anche in considerazione dell’andamento commerciale della stagione, fortemente influenzata dal perdurare dello stato di emergenza nazionale COVID-19, che ha frenato i consumi e che garantirà ai consumatori la possibilità di acquistare a prezzi “scontati” i capi di abbigliamento della collezione Autunno-Inverno 2021.

Daun’indagine dell’Osservatorio Commercio Confesercenti risulta che, già dai primissimi giorni, la percentuale di sconto praticata nei negozi dovrebbe attestarsi intorno al -30%/-40% sul prezzo di cartellino.





Si prevede inoltre che, quest’anno, l’interesse dei clienti si concentrerà su marchi e negozi di fascia media e medio-alta, alla ricerca di prodotti di qualità e “griffati”.

La Confesercenti provinciale di Brindisi invita tutti ad “Acquistare Vicino” ed evitare gli acquisti “on-line” che, in era COVID, rischiano di determinare un collasso di tutta la filiera economica e pesanti ricadute sulla qualità della vita di tutti i cittadini.

I commercianti delle Federazione Moda Confesercenti (FISMO) si faranno trovare pronti ad accogliere clienti, con la professionalità e la gentilezza che da sempre caratterizza il settore.

L’unica raccomandazione, sempre valida per evitare spiacevoli sorprese, è quella di affidarsi ai negozi di fiducia, con una storia ed una professionalità certificata.

SALDI INVERNALI 2021

Regione Puglia

PERIODO DEI SALDI

5 gennaio – 28 febbraio





SINTESI CODICE DEONTOLOGICO CONFESERCENTI

Per garantire la massima trasparenza nello svolgimento delle vendite, la FISMO Confesercenti, indirizza ai commercianti un decalogo che invita caldamente a rispettare.

1. La vendita di fine stagione (SALDO) deve essere preceduta da comunicazione al Comune.

2. Indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico.

I dati da esporre nei cartellini sono:

a) il prezzo normale (quello originario);

b) la percentuale (x %) di sconto sul prezzo normale di vendita;

c) il prezzo finale di vendita (quello scontato).





3. I prodotti esposti per la vendita nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico; quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.





4. Non esibire sconti generici, specie se riferiti soltanto ad alcuni articoli.





5. Accettare pagamento con assegni, carta di credito e bancomat.





6. In caso di vizi o difetti dei beni venduti in saldo, i commercianti garantiscono il rispetto delle norme vigenti in materia di garanzia e resi.





7. La sostituzione del capo è rimessa alla disponibilità del titolare dell’esercizio.





8. Durante i saldi il commerciante può consentire la prova dei capi in vendita.





9. Rendere visibile l’interno del negozio.