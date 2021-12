Incontro vertici Protezione Civile Regionale con nuovo dirigente Lopane

Intensa giornata di lavoro questa mattina a Bari con il nuovo dirigente della Protezione Civile regionale Nicola Lopane. Nel corso della prima riunione abbiamo cercato di fare il punto della situazione in Puglia con particolare focus sull’emergenza Covid. I dati dei contagi e dei ricoveri fanno della Puglia la regione con la migliore situazione in Italia.









Ma il virus ci ha insegnato in questi due anni a non abbassare mai la guardia, e la soglia dell’attenzione resta alta. La Protezione Civile, impegnata soprattutto sul fronte logistico della vaccinazione, sta già svolgendo uno straordinario lavoro in ognuna delle province. Restiamo pronti, in caso di necessità, a intervenire per rendere ovunque per rendere le operazioni in corso le più fluide e sicure possibili. Sempre nel corso della mattinata con il dottor Lopane ci siamo recati a Modugno presso la centrale operativa regionale della protezione civile. E a tutte le Posizioni organizzative abbiamo espresso la nostra vicinanza e il nostro pieno sostegno e impegno, dopo i recenti fatti di cronaca.





Cons. Reg. Maurizio Bruno