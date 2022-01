Scomparsa Rollo, Lauciello: “Da sempre impegnato per la promozione della Terra di Puglia”

“Il Comitato regionale Unpli Puglia esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia dell'amico Marcello Rollo, sempre impegnato nella promozione, nella valorizzazione, nel recupero delle tradizioni, delle peculiarità delle comunità pugliesi e soprattutto del territorio brindisino, sua terra amata”, sono queste le parole con cui Rocco Lauciello, presidente delle Pro Loco pugliesi, ricorda Rollo scomparso nella giornata di ieri, 2 gennaio.