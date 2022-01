Ciclocross, titolo italiano per Fasano con Biagio Palmisano

Titolo italiano per Biagio Palmisano ai Campionati italiani di ciclocross che sono in corso in Friuli Venezia Giulia, a Variano di Basiliano, da oggi a domenica.





L’atleta fasanese tesserato per il Team Narducci Cofano di Pezze di Greco ha conquistato il tricolore di categoria M6 (dai 55 ai 59 anni).