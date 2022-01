TANGENTI. FORZA ITALIA: “REGIONE COME UNA GROVIERA, BUCHI OVUNQUE”

“La Regione Puglia, ormai, è una groviera: buchi ovunque. Si allarga a macchia d’olio l’oggetto di indagine da parte degli inquirenti ed oggi spunta la notizia del giornalista dell’ufficio stampa della Giunta che avrebbe riferito a Lerario la presenza delle cimici negli uffici della Regione, aiutandolo così ad eludere le investigazioni.



Noi siamo sempre e comunque garantisti, ma è oggettivo che il quadro si stia ampliando e che stiano emergendo, ogni giorno, nuovi e significativi fatti che fotografano un collaudato sistema di potere.



Urge, evidentemente, un chiarimento pubblico da parte di Emiliano: spieghi ai pugliesi cosa sta succedendo in Regione e come mai gli uomini a lui più vicini stiano finendo nel mirino degli inquirenti. E’ una spiegazione doverosa che non può più tardare ad arrivare”.



Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e del vice commissario vicario, il sen Dario Damiani.