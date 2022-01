Bruno: "Finanziamento da 5 milioni di euro per l'ospedale da Francavilla Fontana. Presto un incontro con il nuovo direttore generale per accelerare l'avvio dei lavori"





Ammonta a ben 5 milioni di euro il finanziamento stanziato dal Ministero della Salute per l’ospedale di Francavilla Fontana, su indicazione della Regione Puglia.





Era importante per noi che l’ospedale Camberlingo rientrasse tra le strutture destinatarie dei 40 milioni messi in campo dal governo per la rete sanitaria pugliese, e ce l’abbiamo fatta.





Tra i 12 interventi approvati, c’è anche Francavilla. La sola in tutta la provincia di Brindisi. E con uno dei finanziamenti più importanti.





Che si aggiunge a quelli già ottenuti nei mesi scorsi per interventi di manutenzione e ristrutturazione. E a cui potrebbero presto sommarsene altri derivanti dal Pnrr.





Con il fondo in questione sarà possibile operare su tutta la struttura interventi di efficientamento energetico. Che adegueranno anche il nostro ospedale agli standard previsti per le strutture di ultima generazione.





Personalmente, felice di questo ennesimo passo in avanti per la nostra città e tutta l’utenza, chiederò subito dopo il suo insediamento un incontro a stretto giro al nuovo direttore generale dell’Asl di Brindisi.





Per capire insieme i tempi necessari per avviare tutti gli interventi programmati e iniziare a operare da subito, senza porre tempo di mezzo tra l’approvazione e l’avvio dell’opera.









Maurizio Bruno