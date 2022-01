CIS, D’ATTIS (FI): “BENE AVVIO TAVOLO PER BRINDISI E LECCE, MINISTRO CARFAGNA DI PAROLA”

“Si istituisce ufficialmente il tavolo per il Contratto istituzionale di Sviluppo per Brindisi e Lecce: si terrà venerdì prossimo su convocazione del ministro Carfagna. Si tratta di un segno evidente della volontà del governo di procedere sul binario che indichiamo da tempo: un’opportunità strategica per le comunità interessate, per tutta la costa adriatica, considerando il valore ambientale, turistico e culturale del contesto. Come si ricorderà, abbiamo seguito e chiesto che il territorio fosse al centro di un intervento del genere e il ministro Carfagna è stata di parola: si parte subito.





Ciò si aggiunge ad altre iniziative a supporto di questa parte della Puglia e dei suoi principali settori produttivi come quello industriale che riguardano soprattutto la città di Brindisi”.