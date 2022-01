CIS, FORZA ITALIA PUGLIA: “PROGRAMMA DI RILANCIO PER COMUNI COSTIERI DI BRINDISI E LECCE. BENE IL MINISTRO CARFAGNA”

“Un programma di rilancio per 200 km della nostra costa adriatica e dei suoi comuni: il ministro Carfagna ha confermato oggi, durante la riunione sul CIS per i Comuni rivieraschi di Brindisi e Lecce, la sua determinazione nel perseguire gli obiettivi che le abbiamo proposto per fare di una parte della Puglia la protagonista di un grande progetto. Interventi per arginare il devastante fenomeno dell’erosione, opere di riqualificazione per valorizzare la costa adriatica pugliese e lo straordinario patrimonio naturalistico e paesaggistico. Adesso si fa sul serio: il ministro ha anche definito il cronoprogramma dell’intero iter e noi continueremo a seguirlo con attenzione. Il CIS è uno strumento strategico ed ora ci sono tutti i presupposti per partire e segnare una svolta per il rilancio economico e la messa in sicurezza del territorio”.



Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e del consigliere regionale Paride Mazzotta.