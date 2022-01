Energia: Lega, serve coraggioso intervento Governo per sostenere attività pugliesi

“Chiediamo al Governo un intervento coraggioso per sostenere famiglie e aziende che anche in Puglia sono fortemente danneggiate dai rincari delle bollette di luce e gas, che stanno raggiungendo aumenti ormai insostenibili. Il caso citato da Matteo Salvini dell’azienda nel settore ittico nel Foggiano è solo uno dei tanti esempi di realtà lavorative colpite dal caro energia, che rischia di far capitolare decine di imprese del territorio. Pur considerando la concomitanza delle elezioni del presidente della Repubblica, la Lega ritiene prioritarie anche le esigenze di famiglie e imprese in questa emergenza. Occorre agire subito e concretamente per dare un sostegno adeguato”.



Così in una nota i parlamentari pugliesi della Lega: la deputata Anna Rita Tateo ed il senatore Roberto Marti.