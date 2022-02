Avviso per sostegno ai caregiver familiari

Grazie ai finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Puglia, l’Ambito territoriale Brindisi-San Vito dei Normanni ha previsto un budget di sostegno per i caregiver familiari.





È stato pubblicato un Avviso per accedere ai fondi a disposizione di coloro che si prendono cura di persone in condizione di gravissima disabilità non autosufficienti.





Le domandesi possono presentare dalle ore 12 dell’08/02/2022 alle ore 11 dell’08/03/2022esclusivamente su piattaforma dedicata on line accessibile dal link: https:// www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/FondoCaregiver





Alla domanda deve essere allegata la diagnosi specialistica relativa alla persona con gravissima disabilità non autosufficiente assistito dal caregiver familiare, rilasciata da struttura ospedaliera o sanitaria specialistica del SSRR pugliese o di altra Regione Italiana attestante la condizione di gravissima non autosufficienza da patologia specifica determinata da eventi traumatici riconducibili alle lettere a) e d) dell’art.3 comma 2 del Decreto FNA 2016.





Requisiti di accesso:

• essere caregiver familiare così come definito dall’art.1 comma 255 della L.30 dicembre 2017 di una persona in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza, così’ come definito dall’art.3 del DM FNA 2016;

• essere residente, al momento della domanda, nella Regione Puglia;

• non essere caregiver di disabili beneficiari di Progetti Di Vita indipendente (annualità 2018-2021);

• non essere caregiver di disabili beneficiari di progetti “ Dopo di Noi” ( annualità 2020- 2021);

• non essere caregiver beneficiari della misura RED 3.0 “Caregiver Familiare” (annualità 2019-2021).





La presentazione della domanda prevede obbligatoriamente il possesso di credenziali SPID, di livello 2 ed una attestazione ISEE ordinaria in corso di validità relativa al nucleo familiare del caregiver.