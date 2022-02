Nuovo Esame di Stato: la Consulta regionale degli studenti si interroga

Da ieri e' nota la procedura per i nuovi Esami di Stato, così come progettata dal Ministero dell'Istruzione, col ritorno alle due prove scritte, cosi come avveniva prima dell'emergenza sanitaria da Covid 19. Questa la lettera con cui la Coordinatrice della Consulta regionale degli studenti, Maria Aurora Rinaldi, esplicita il suo pensiero, auspicando un confronto tra le parti.





"Per due anni abbiamo affrontato ciò che l’Italia non si aspettava minimamente e noi studenti e studentesse abbiamo subito cambiamenti radicali nelle nostre vite, in particolar modo nella scuola che deve essere la casa di ogni adolescente, il luogo che non incute timore ma forma il cittadino consapevole del domani.





Nei prossimi giorni, tutti i Presidenti Coordinatori regionali delle Consulte Studentesche prenderanno parte al Coordinamento Nazionale per le attività delle Consulte Studentesche, su convocazione del MIUR. Questo incontro sarà sicuramente l'occasione per chiarire tutti i dubbi tramite un confronto diretto.

E’ noto a tutti il contenuto dell’Ordinanza Ministeriale sugli Esami di stato per il corrente anno scolastico, al vaglio in queste ore del Consiglio superiore della Pubblica istruzione, per il previsto parere.





E’ previsto il ritorno delle prove scritte, con alcune specifiche, in merito alle quali ci piacerebbe che ci fosse un confronto costruttivo con il Ministero. La parola degli studenti e delle studentesse deve avere un peso. Ci rendiamo conto della delicatezza della situazione, soprattutto ci rendiamo conto di quanto sia difficile pensare di poter affrontare un esame di questo tipo.





Per me essere coordinatrice regionale non significa avere solo un ruolo di rappresentanza, il nostro è un mandato istituzionale e abbiamo il compito di metterci nei panni degli studenti e far sentire la loro voce a livello nazionale.

Non parlo solo da coordinatrice, parlo soprattutto da studentessa che frequenta il quinto anno al liceo classico Marzolla di Brindisi, che confida nelle proprie capacità e condivide il pensiero di venti ragazzi che lavorano duramente ogni giorno.

L'ordinanza sugli esami di stato non è ancora ufficiale, chiedo ai miei coetanei di attendere futuri pubblici sviluppi".