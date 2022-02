Ostuni, On. Palmisano (M5S): "E' importante il primo finanziamento della regione Puglia per la Cattedrale. L'obiettivo ora è intercettare nuove risorse tramite il Ministero dei Beni Culturali"

«Sono in arrivo i primi fondi per riqualificare la Cattedrale di Ostuni». E’ quanto annuncia l’on. Valentina Palmisano (Movimento Cinque Stelle) che già nelle scorse settimane aveva avuto modo di interessare il Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini su possibili risorse da destinare ad un recupero più ampio della Basilica Minore della Città Bianca.





«In questa prima fase le somme a disposizione, 50mila euro, rientrano in un finanziamento della regione Puglia. E’ solo il primo passo ottenuto grazie ad una sinergica attività portata avanti anche a livello locale dal parroco della stessa Cattedrale Don Piero Suma e dall’architetto, nonché rappresentante di Italia Nostra, Giacinto Giglio. Solo attraverso una forte unità d’intenti -afferma la parlamentare pugliese- si riuscirà a salvaguardare un patrimonio così importante per la comunità di Ostuni».