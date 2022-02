Confartigianato, firma brindisina per le acconciature di Sanremo 2022.

La firma delle acconciature di Sanremo 2022 è della brindisina Cristina Vozza, titolare del salone da parrucchiere CriStyle, da 23 anni con mani ed estro nel settore della bellezza e del benessere, non solo a Brindisi.





A Sanremo ci va da professionista di tutto rispetto da quando lo conduceva Fabio Fazio, il suo salone è pieno di premi, tra questi spicca il premio avuto l’anno scorso in occasione della Vie Fashion Week, la più grande sfilata di moda mai vista a Dubai, lì si è classificata al primo posto in una gara di acconciatura ed è stata considerata eccellenza italiana.





Cristina è un ottimo esempio di “DONNA IMPRENDITRICE”, è una vera risorsa per una citta come Brindisi e per una regione come la Puglia dove si sta puntando tutto sulle bellezze naturali e artistiche, l’impegno di Confartigianato è di farle emergere e valorizzarle.





Negli anni ha avuto oltre 50 dipendenti e molti sono diventati bravissimi parrucchieri, anche loro hanno un salone e danno lavoro a tanti ragazzi.





Anche la figlia di Cristina lavora nel salone, ha una forte passione per la fotografia e la creatività oggi la sprigiona al fianco della madre aiutandola oltre che con forbici e phon anche con la sua macchina fotografica.





Parrucchiere ed estetiste rappresentano una delle categorie più importanti dell’artigianato, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia le nostre imprese hanno resistito all’impatto, anzi, oggi prevale la spinta e la voglia di recuperare il terreno perduto, dai prossimi giorni in Confartigianato promuoveremo una serie di eventi legati all’arte, alla cultura ed alla natura, lo faremo in alcuni Comuni della provincia insieme ad altri artigiani del settore artistico e tradizionale e della fotografia.