Brindisi. Il cinema sbarca al rione Paradiso: aperte le iscrizioni ai laboratori gratuiti per ragazzi

Legalità e cinema. Al via le iscrizioni al laboratorio gratuito per ragazzi dagli 11 ai 17 anni presso il Centro di aggregazione giovanile del quartiere Paradiso di Brindisi. Temi del corso: tecniche fotografiche, video e di recitazione con esperienza pratica sul set ed elaborazione di un cortometraggio.





L’associazione culturale ed artistica S.M.T.M. APS ha dato inizio nel mese di gennaio al progetto “Laboratori di cinema per il sociale, CONdiVISIONI” finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’avviso “Bellezza e Legalità per una Puglia libera dalle mafie P.O Puglia FESR – FSE 2014 -2020 azione 9.6 sub azione 9.6.b”.





L’iniziativa realizzata in partenariato con il Comune di Mesagne, la società cooperativa “Solidarietà e Rinnovamento”, il primo circolo didattico “Carducci – Borsellino” di Mesagne e l’Icstatale “Cappuccini” di Brindisi, ha già coinvolto oltre 150 minori tra Brindisi e Mesagne.





Il progetto prevede la realizzazione di sei laboratori artistici tra loro integrati secondo il modello produttivo del cinema: dalla recitazione al set, passando per le competenze più squisitamente digitali, come la fotografia, il suono ed il montaggio.





Nell’ambito del percorso, i partecipanti sono coinvolti in attività formativevolte a stimolare un atteggiamento cooperativo e di responsabilità civica, mediante lo sviluppo del tema della legalità attraverso lo sguardo creativo del cinema.





Coordinato dall’attore e regista Maurizio Ciccolella, il programma didatticoè sviluppato da docenti di comprovata professionalità e pensato per i giovanissimi ai quali si punta ad offrire formazione e spunti di riflessione in via completamente gratuita.





Dal mese di marzo, prenderà avvio l’ultimo dei sei laboratori messi a calendario. Questo prevede di mettere in campo una panoramica sulle tecniche fotografiche, video e di recitazione e si concluderà con esperienze sul set e la realizzazione di un video. Il laboratorio della durata di 100 ore con conclusione nel mese di giugno, sarà realizzato presso il Centro di aggregazione giovanile del quartiere Paradiso di Brindisi e si rivolge a ragazzi dagli 11 ai 17 anni.





L’esperienza si chiuderà con il rilasciodi un attestato di frequenza.