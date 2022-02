TURISMO. BELLOMO (LEGA): BENE SPOT DI RUBINI, ORA VIA LIBERA AD ALBERGO NAUTICO DIFFUSO

“Il nuovo spot di Pugliapromozione, affidato al talento artistico di Sergio Rubini, è uno strumento certamente utile per rilanciare il turismo post-pandemico nella nostra regione. La Puglia, come hanno certificato il National Geographic, Lonely Planet e il New York Times, è la terra più bella del mondo. Non solo per un patrimonio artistico e storico straordinario, ma anche per l’incanto della natura e per le doti di accoglienza della sua gente. Una tale ricchezza, che potrebbe fare dei pugliesi gli sceicchi del turismo internazionale, va certamente veicolata attraverso iniziative promozionali che sfruttino gli antichi e i moderni mezzi di informazione, ma ancor di più valorizzata con iniziative capaci di ampliare la platea e attrarre nuovi flussi oltre a quelli legati alla ricettività tradizionale.



Mi auguro che il progetto di legge della Lega Puglia sul cosiddetto albergo nautico diffuso, che consente di trasformare le barche in camere di hotel, possa essere approvato prima dell’estate.



Una buona idea, per di più a costo zero, non è di maggioranza o di opposizione, ma va sostenuta da tutti quelli che hanno a cuore gli interessi di un territorio che vanta ben 800 chilometri di costa.



Un tesoro enorme che tanto è in grado ancora di produrre per la nostra economia di oggi e del futuro. Non farlo, per puro pregiudizio politico, sarebbe un delitto”.



Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega alla Regione Puglia.