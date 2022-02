PNRR. Bellomo (Lega): "Fa gola alle mafie, prevenire ogni infiltrazione"

“Il Pnrr fa gola alle mafie, comprese quelle del nostro territorio. Si sta giocando, e ancora di più si giocherà nei prossimi mesi, una partita decisiva per il futuro dei cittadini pugliesi.



Vincerla o perderla dipenderà dalle azioni preventive che si metteranno in campo per fronteggiare ogni tipo di infiltrazione, diretta o indiretta. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che vale complessivamente più di 200 miliardi di euro tra risorse europee e nazionali, è un’occasione che non possiamo sprecare, forse l’ultima a nostra disposizione.



Le manovre tentacolari della criminalità organizzata, anche in Puglia, sono un pericolo attuale. Va bene dunque costituirsi parte civile in ogni processo, e vorrei vedere che non lo si facesse, ancora più giusto lodare l’impegno in odore di missione delle forze dell’ordine e dei magistrati, ma senza una strategia di più ampio respiro, che non si limiti a poche decine di agenti in più su territori dove la cultura mafiosa espande ogni giorno il suo raggio d’azione, questa partita siamo destinati a perderla. Ogni appalto nelle mani della mafia è una sconfitta per le istituzioni, per le imprese sane e per ognuno di noi”.