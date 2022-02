Riti della Settimana Santa a Francavilla Fontana, Bruno: “Non siano rinviati anche quest’anno. Abbiamo bisogno di tornare alla normalità. Possiamo a dobbiamo”.





La Settimana Santa si avvicina. E allo stesso tempo il picco dei problemi connessi alla Pandemia, sembra davvero allontanarsi. Per questo motivo ritengo sia doverosa una seria riflessione sull’idea di tornare anche a Francavilla al pieno dei Riti della Settimana Santa che, a causa di tutto quello che è accaduto in questi 24 mesi, abbiamo per sicurezza rinviato nel 2020 e nel 2021.





Ora è il momento del coraggio e della rinascita. E la Pasqua, con i suoi riti, rappresenta proprio questo: il ritorno alla vita. I Riti della Settimana Santa a Francavilla devono tornare. Per fede, per convinzione, per ciò che significano per una comunità come la nostra da sempre a essi legata. Ma anche per i nostri commercianti, per il turismo, per la visibilità che questo appuntamento ha sempre donato alla nostra città.





Quel fervore, quell’attesa, quella eterna meraviglia io mi auguro che tornino già quest’anno, e che chi può, faccia il possibile perché ciò diventi realtà. Nove persone su dieci sono ormai vaccinate; i contagi sono in costante calo; gli ospedali si svuotano. E di normalità, di ritorno alle nostre vite, abbiamo tutti disperatamente bisogno.





E’ il momento di rialzarsi, di ricominciare da dove avevamo lasciato. Dai riti della Settimana Santa di Francavilla Fontana. Il ritorno alla vita, celebrando proprio la vita che risorge.





Maurizio Bruno

Consigliere Regionale della Puglia