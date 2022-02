Brindisi. MoVimento 5 Stelle: Se una rondine non fa primavera, un voto contrario in giunta non dovrebbe fare una crisi.

Invece a ingenerare dubbi e perplessità sono le ultime dichiarazioni dell’assessore all’urbanistica alla stampa; tali esternazioni fanno sorgere più di una legittima domanda.

La visione di sviluppo della nostra città del prof. Borri coincide con quella di questa maggioranza?

Il rilancio turistico di Brindisi viene affrontato con progetti superficiali dell’assessore Taveri come dice Borri?



L’assessore all’urbanistica è realmente tenuto allo scuro di decisioni su argomenti che dovrebbero essere di sua competenza?



Fino ad oggi le prese di posizione del Prof. Borri, dettate soprattutto dalle proprie convinzioni, hanno sempre trovato la copertura politica del primo cittadino e del suo movimento; ed ora? È cambiato qualcosa?



È tempo di fare almeno un po’ di chiarezza su cosa accade davvero in questa maggioranza, perché il declino della nostra città sembra ormai irreversibile ed il PD cittadino avrebbe fatto bene a “preoccuparsene” per tempo e non ad un anno dalle elezioni.