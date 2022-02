Stanziati 44,5 milioni di euro per gli interventi di bonifica e ripristino dei “Siti orfani” su fondi Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Su proposta della Regione Puglia e sulla base di criteri di priorità e coerenza con quanto previsto dai fondi del PNRR è stato approvato dal MITE l’elenco dei “siti orfani” dove sono previsti interventi di bonifica e ripristino ambientale.



Per la Regione Puglia sono stati individuati 6 interventi, sui 10 presentati, che coprono una superficie di circa 10 ettari complessivi localizzati rispettivamente a: Brindisi - impianto di discarica RSU loc. Autigno, Lecce - Ex inceneritore RSU SASPI, Santeramo in Colle - Discarica abusiva (2 lotti), Troia - Ex Opificio I.A.O e Diso -Ex Opificio Zincherie Adriatiche.



Nella seduta odierna la Giunta Regionale ha approvato l’ordine di priorità, degli interventi candidati al finanziamento a valere sulle risorse destinate alla Puglia sulla misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR, di circa 44,5 milioni di euro (17% del fondo complessivo destinato alla Misura), per finanziare gli interventi previsti per Brindisi, Lecce e il primo lotto di Santeramo in colle.