CARO ENERGIA. BELLOMO (LEGA): EMILIANO SOSTENGA CONCRETAMENTE AGRICOLTORI E AUTOTRASPORTATORI

“Dopo il mio incontro di oggi con una rappresentanza degli agricoltori e degli autotrasportatori pugliesi, sto mettendo a punto una mozione per chiedere al presidente Emiliano un impegno straordinario e provvedimenti adeguati ad arginare la crisi generata dal grave problema del caro energia.



Non soltanto provvedendo a una redistribuzione delle accise che la Regione ha incassato dalla maggiorazione del costo del carburante, ma anche stornando risorse, come sta accadendo in altre realtà italiane, dal proprio bilancio regionale. Sostenere concretamente chi svolge attività fortemente penalizzate in questo momento di tensione internazionale, con gravi riflessi sull’ economia del territorio, è un obbligo al quale la politica non può e non deve sottrarsi.



Regioni come la Sardegna e la Lombardia lo hanno già fatto. Sono certo che anche la Puglia farà la sua parte”.



Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia.