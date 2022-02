Appello alla pace

Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profonda preoccupazione in merito agli scenari di guerra che si delineano in Ucraina. Stiamo assistendo a un’escalation di dichiarazioni e atti improntati all’ostilità da parte degli schieramenti in campo.





Il CNDDU esprime preoccupazione per le condizioni di vita dei cittadini e particolarmente degli studenti ucraini, i quali stanno vivendo giornate di angoscia e violenza e ai quali rivolgiamo il no-stro pensiero insieme all’augurio che le cause del conflitto possano presto venire vanificate dall’azione della diplomazia.





Ci associamo all’appello di solidarietà all’Ucraina del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e al monito di Papa Francesco,con il quale,sottolineando le responsabilità di tutti, afferma: “L’umanità, che si vanta di andare avanti nella scienza, nel pensiero, in tante cose belle, va indietro nel tessere la pace. È campione nel fare la guerra. E questo ci fa vergognare tutti.”





Il CNDDU per esprimere solidarietà al popolo ucraino e celebrare il valore intrinseco dei diritti umani invita le comunità scolastiche a decorare internamente ed esternamente i propri locali con la bandiera della pace; inoltre chi lo volesse può inviarci la fotografia relativa al nostro indirizzo email (coordinamentodirittiumani@gmail.com) per condividerla sui nostri canali social.





prof. Romano Pesavento